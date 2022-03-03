Москва, 3 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. США и их киевские подопечные прикладывают усилия для максимального затягивания конфликта на Украине, стремясь перевести его в формат позиционной войны, заявил 3 марта директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заявление опубликовано на официальном сайте СВР.

«Сегодня уже отчетливо видно, в том числе и по поступающей к нам развединформации, что американская ад­министрация и покорный ей украинский режим делают ставку на максимальное затягивание конфликта, перерастание его в позиционную войну высокой степени интенсивности», — сказал Сергей Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную операцию по денацификации Украины.