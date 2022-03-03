Москва, , 19:34 — REGNUM В природно-историческом парке «Битцевский лес» в московском районе Чертаново Центральное появится рекреационный центр с яблоневым садом и городским огородом. Там же откроют оранжерею, кафе и обустроят спортивные площадки.

Проектное решение Mos.ru

В рамках работ по восстановлению и сохранению «Битцевского леса» планируют создать «экоферму» со спортивной зоной вместо старых гаражей, отделяющих жилую застройку от парка. Сейчас на этой территории нет мест для отдыха и прогулок. В этом году ситуация изменится в лучшую сторону.

«Вместо старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской появится новый рекреационный центр — экологичное озелененное место для отдыха и экопросвещения, — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Там создадут городской огород. Также на территории рекреационного центра планируется создать оранжерею и разместить рядом с ней кафе. Все горожане смогут посетить экскурсии и эко-просветительские лекции на базе оранжереи. Особенно полезны они будут для детей и молодежи».

Рядом с городским огородом высадят молодой яблоневый сад и обустроят там специальные пикниковые зоны. Кроме приобщения к природе, в этой части «Битцевского леса» можно будет заняться спортом: неподалеку от экоцентра обустроят баскетбольные и универсальные спортплощадки, поле для мини-футбола (зимой его превратят в каток), а также павильоны для проката спортивного инвентаря, раздевалки и общественные туалеты.