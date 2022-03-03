Саранск, , 19:31 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 120 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 115 человек.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1388 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больных, не получивших его подтверждения. Состояние 5829 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 590 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 51 075 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 60 525 случаев заражения коронавирусом, из них 398 — за минувшие сутки.

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