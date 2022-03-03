3 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в заявлении представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Некоторые пользователи азербайджанских социальных сетей отреагировали на эту новость.

Режиссер, актёр Alesk Samir оставляет комментарий в телеграм-канале Гамида Гамидова:

@Sammirion: «Алиев рулит».

Gulya Gurbanova: «Но мы не участвовали в голосовании».

Primavera: «Тогда почему воздержались от голосования на ассамблее? Абсурд какой-то! В Британии уже предложили против нас санкции тоже ввести! Это ужасно, надо срочно это отрегулировать!».

@la_l_e: «Молчание — знак согласия».

@Masud_Gasimov: «Как, почему не голосовали?! Через костер прыгали во дворе, времени не было».

Lala Abasova: «Одно дело осуждать Россию, другое дело поддержать суверенитет и тер. целостность Украины. Например, в Баку перед посольством Украины митинг солидарности проводить можно, а вот митинг протеста перед посольством РФ не получится. Параллельно с этим Азербайджан оказывает гуманитарную помощь как от имени государства, так и населения. Перед посольством каждый день толпы людей, и государство оказывает свою помощь… Зеленский отдельно поблагодарил президента, назвав его другом…».

Sabina İsmayılova: «Согласна. Наш президент лучше нас знает, что делать. До сих пор удавалось сохранять грамотный политический курс».

Jamila: «Что-то на нашей стороне никто не воевал, мы в первую очередь обязаны о себе думать. Ни ЕС, ни США нас не поддерживают, только осуждают — наказывают, еще и соседи — не дай бог!».

«Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине и направил 24 тонны гуманитарной помощи на 11 млн манатов», — заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, официальный Баку также предпринимает меры по вывозу из Украины всех желающих покинуть ее граждан Азербайджана.

Алексей Боголюбов. Баку. Улица в полдень. 1861

Уже более 500 граждан Азербайджана вернулись на родину чартерными рейсами.

Из Харькова около 800 азербайджанцев были вывезены в другие, более безопасные города Украины.

Sabina Mammedova: «Вы видели что там творится? Невозможно сесть в поезд. Ребята с утра стоят, 5 поездов проехало, сначала женщин с детьми пропускают, они же не будут толкаться, ждут. Представитель консульства им говорил, что будет отдельный вагон для наших граждан, там же не только эти 20 студентов, там и с других вузов есть, и семьи».

@KM1305: «Там в подвалах дети из детских домов сидят! Пусть их привезут! Невозможно на это смотреть!».

Во всех телеграм-каналах, а сейчас это самая популярная площадка для пользователей социальных сетей, идет активное обсуждение ситуации в Украине.

Авторы каналов без перерыва мониторят события и выкладывают посты.

Hamid Hamidov: «Будь Запад трижды проклят вместе с Путиным. Но, черт возьми, надо же уметь отделять котлеты от мух. В той ситуации, что сейчас мы наблюдаем в Украине, нельзя взять и сказать: «Ой, в каждом конфликте виноваты обе стороны». Нельзя, понимаете?! Потому что как бы и что бы там ни было, как бы Запад себя ни вел (он тоже не святой, да), не он вторгся на территорию Украины, не Запад убивает сейчас мирных украинцев, не Запад, понимаете?! Так что ответственность за все, что сейчас происходит, на кремлевском Гитлере. И только на нем».

@sap_argetlam: «Ответственность на Байдене. Он уже в открытую говорит о том, что цель достигнута и в связи с санкциями они становятся мировыми лидерами по добыче и продаже энергоресурсов. А на Украину им всем наплевать».

Teymur Alizade @teymur_alizade: «Безусловно, вина в конфликте на России, и только сумасшедший это будет отрицать. Русские и ни чьи другие ракеты сейчас бомбят Украину. Но спровоцировал конфликт — Запад, в частности НАТО, которое постепенно двигается на Восток. Вот именно, Гамид, надо отделять мух от котлет. Просто я чего-то не видел еще ни одного возмущения по поводу провокаций Запада в интернете — все говорят только о России (что верно, повторюсь, — они виновники войны)».

Farid @faridabdulzade: «Ни в коем случае не поддерживаю Путина, но именно то, что сейчас творится, Зеленский мог бы остановить. А лицемерное лицо Запада мы уже видели, самый большой пример — это наша 44-дневная война. Зеленский сейчас раздает автоматы людям без каких-либо документов, будут формироваться банды, и это приведет к анархии. Я не понимаю, как так можно? Нет бы организовать спецотряды из гражданских, а они просто раздают. В итоге будет гибнуть именно украинский народ».

Обезьяна с оружием Цитата из х/ф «Полосатый рейс». реж Владимир Фетин. 1961. СССР

Shafa: «Вторжение в Украину — это, конечно, недопустимый шаг и реально это оккупация, требующая вмешательства других стран для защиты Украины.

Но для меня что Запад, что Россия — одно и тоже. Почему-то для одних стран они вводят санкции, для других стран нет. А где был Запад, когда 30 лет наши территории были оккупированы и тысячи людей убиты? Почему не было санкций к Армении?».

@HugoChavez91: «Если он будет проигрывать, он с большой долей вероятности попытается перевести в ядерный конфликт. Уже и официально и неофициально пробрасывается такая возможность. На фоне этого в России выключат Ютуб, зачистят поляну внутри страны и объявят мобилизацию. Полный трындец ожидается».