Саранск, , 19:29 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 590 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 51 075 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в регионе подтвердили 60 525 случаев заражения коронавирусом, из них 398 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1276 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 63 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Мордовии после перенесенного COVID-19 выписались 600 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 50 485 жителей республики.