Подгорица, , 19:28 — REGNUM К 3 марта Украину покинули 19 граждан Черногории, сообщила временный поверенный в делах посольства Черногории в Польше Милена Мумин.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Она также рассказала корреспонденту TVCG в Польше, что на границе с Украиной стоит бесконечная колонна машин, в которой люди ждут десятки часов, чтобы бежать в соседнюю страну.

Она упомянула, что МИД делал и делает все для граждан Черногории, оказавшихся на территории Украины.