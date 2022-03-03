Йошкар-Ола, 3 марта, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Более 230 ординаторов, студентов федеральных вузов и Йошкар-Олинского медицинского колледжа, которые оказывали активную помощь персоналу медицинских организаций в период резкого подъема заболеваемости COVID-19, вернулись к учёбе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Med.kg Киргизские медики

В частности, 90 ординаторов, студентов вузов и медколледжа работали в больницах, поликлиниках и на станции скорой помощи, из них 20 человек трудились в «красной зоне».

144 студента и ординатора в медорганизациях собирали информацию о состоянии здоровья амбулаторных больных, сообщали пациентам результаты анализов, работали на входных фильтрах в поликлиниках, помогали в регистратурах.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Марий Эл сократили ещё 50 инфекционных коек, которые были подготовлены для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По состоянию на 3 марта, в республике функционируют 500 коек инфекционного профиля в семи медицинских организациях.

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