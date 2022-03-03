Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа объявил о своей роли в предстоящем боевике «Форсаж 10». Информацию об этом приводит портал KinoNews 3 марта.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

По словам актёра, в картине он исполнит роль «плохого парня». Известно, что режиссёром продолжения серии фильмов снова выступит Джастин Лин.

Напомним, что съёмки «Форсажа 10» начнутся в Лондоне (Великобритания) весной 2022 года. Выход самой картины запланирован на 2023 год.

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