Подгорица, 3 марта, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович 3 марта направил вице-спикеру парламента Черногории Страхине Булаичу предложение о том, чтобы уполномоченным по составу правительства был председатель Гражданского движения УРА Дритан Абазович.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

Джуканович подчеркнул, что консультации по «мандатару» состава правительства, на которые были приглашены представители политических партий, представленных в парламенте Черногории, завершились в понедельник, 28 февраля 2022 года.

«Начиная с пятницы, 25 февраля, у меня были переговоры с председателем Социал-демократической партии (СДП) Рашкой Коневич, председателем Социал-демократической партии Черногории (СД) Дамиром Шеховичем, представителями Гражданского движения УРА Боженой Елушич и Милошем Конатаром., председатель Боснийской партии (БС) Эрвин Ибрагимович, председатель Демократического союза албанцев (ДАА) Мехмед Зенко, председатель Демократической партии (ДП) Фатмир Джек, председатель Албанской альтернативы (АА) Нико Джелосай, председатель Force Genci Nimanbegu, председатель Либеральной партии (ЛП) Андрия Попович, вице-президенты от социал-демократов Евта Эракович и Абаз Диздаревич, генеральный секретарь Александр Богданович и глава ее клуба депутатов в парламенте Черногории Даниел Живкович», — заявил Джуканович в своем пояснении.