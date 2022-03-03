Кострома, , 19:36 — REGNUM Департамент экономического развития Костромской области заявил о достаточном запасе продуктов в оптовых и розничных сетях. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам чиновников, «даже в экстренной ситуации» товаров, находящихся на складах региона, хватит на несколько месяцев. Кроме этого специалисты департамента проверяют цены на 25 социально — значимых товаров, в том числе яйца, молочную продукцию, хлеб, сахар и основные овощи раз в неделю. По их информации, торговая наценка со стороны сетей на данный момент не превышает 5%.

«С ритейлом мы общаемся сейчас ежедневно, смотрим проблематику, смотрим ситуацию с поставщиками, насколько растут закупочные цены. Объявляем совершенно открыто, что на категорию социально-значимых товаров торговая наценка со стороны сетей не превышает 5%, и даже меньше на некоторые отдельные категории. Запасы у сетей есть. Они созданы на несколько месяцев вперед и постоянно пополняются. Мы сегодня видели и загрузку, и фуры, и постоянные поставки, поэтому надо успокоиться, все будет нормально, все будет хорошо», — сказала замдиректора департамента экономического развития региона Надежда Тихонова.

Схожее мнение выразил руководитель управления ФАС по Костромской области Мурсал Исмаилов. Он указал, что смысла закупаться продуктами впрок сейчас нет, так как предпосылки к дефициту жизненно-важных товаров «отсутствуют».

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