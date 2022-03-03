Костромские власти прокомментировали ситуацию с запасами продуктов
Кострома, 3 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Департамент экономического развития Костромской области заявил о достаточном запасе продуктов в оптовых и розничных сетях. Об этом сообщает ОТРК «Русь».
По словам чиновников, «даже в экстренной ситуации» товаров, находящихся на складах региона, хватит на несколько месяцев. Кроме этого специалисты департамента проверяют цены на 25 социально — значимых товаров, в том числе яйца, молочную продукцию, хлеб, сахар и основные овощи раз в неделю. По их информации, торговая наценка со стороны сетей на данный момент не превышает 5%.
Схожее мнение выразил руководитель управления ФАС по Костромской области Мурсал Исмаилов. Он указал, что смысла закупаться продуктами впрок сейчас нет, так как предпосылки к дефициту жизненно-важных товаров «отсутствуют».