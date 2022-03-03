Грозный, 3 марта 2022, 19:14 — REGNUM В Чечне готовы выплачивать вознаграждение за головы командиров украинских националистов. Сумма вознаграждения составит 500 тыс. долларов за каждого. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры» и принять условия переговоров с Россией. За гибель украинских солдат и судьбу Украины он должен нести личную ответственность, подчеркнул глава Чечни.