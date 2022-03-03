Грозный, , 19:14 — REGNUM В Чечне готовы выплачивать вознаграждение за головы командиров украинских националистов. Сумма вознаграждения составит 500 тыс. долларов за каждого. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира» , — написал чеченский лидер на своей странице в Telegram- канале.

Кадыров также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры» и принять условия переговоров с Россией. За гибель украинских солдат и судьбу Украины он должен нести личную ответственность, подчеркнул глава Чечни.