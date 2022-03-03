Грозный, 3 марта, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Чечне готовы выплачивать вознаграждение за головы командиров украинских националистов. Сумма вознаграждения составит 500 тыс. долларов за каждого. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира» , — написал чеченский лидер на своей странице в Telegram- канале.

Кадыров также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому«одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры» и принять условия переговоров с Россией. За гибель украинских солдат и судьбу Украины он должен нести личную ответственность, подчеркнул глава Чечни.