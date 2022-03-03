Рига, , 19:12 — REGNUM Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис от союза националистов «Национальное объединение» не намерен сотрудничать с теми артистами, которые не займут твердой гражданской позиции по вопросу операции России на Украине.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В интервью местному телеканалу TV3 Пунтулис заявил, что до начала операции на Украине «большинство людей раньше не имело морального права осуждать артистов, выступавших в России. Однако после 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, ситуация изменилась», — утверждает министр.

«Я буду первым, кто осудит тех артистов, которые все еще пытаются лавировать и не способны выразить четкой точки зрения. В этом я буду последовательным и строгим и не стану защищать никого, кто не займет соответствующей гражданской позиции», — пообещал политик.

Министр также признал, что после прекращения сотрудничества с Россией культурное пространство Латвии обеднеет.

После ввода российской армии на Украину Пунтулис принял решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное в 2002 году министерством культуры Латвии и министерством культуры России.