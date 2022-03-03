Ярославль, 3 марта 2022, 19:11 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков вручил благодарности студентам-медикам и молодым волонтёрами, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Встреча прошла в стенах обновлённого молодёжного пространства «Точка». В рамках гранта «Рейтинг-76» в 2021 году пространство получило часть средств на проведение ремонтных работ.
Мэр обсудил с руководством центра «Точка» планы по развитию. Было принято решение в текущем году отремонтировать пространство полностью.