Ярославль, 3 марта, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков вручил благодарности студентам-медикам и молодым волонтёрами, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Награждение в Ярославле

Встреча прошла в стенах обновлённого молодёжного пространства «Точка». В рамках гранта «Рейтинг-76» в 2021 году пространство получило часть средств на проведение ремонтных работ.

«Очень ценно, что молодёжная политика в городе активно развивается. Представители молодого поколения являются постоянными участниками патриотических, профилактических и творческих мероприятий разного уровня. Радует и то, что наша молодёжь всегда стремится к новым возможностям, к реализации своих задумок и проектов», — сказал Владимир Волков.

Мэр обсудил с руководством центра «Точка» планы по развитию. Было принято решение в текущем году отремонтировать пространство полностью.