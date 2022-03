Лондон, , 19:57 — REGNUM Организаторы BAFTA Games Award раскрыли список номинантов на церемонию награждения в 2022 году. Соответствующая информация появилась на сайте премии 3 марта.

Так, список участников возглавили Returnal и It Takes Two, имеющие 8 и 9 номинаций соответственно. Тройку лидеров закрыла видеоигра Ratchet & Clank: Rift Apart с 7 номинациями.

Напомним, что BAFTA Games Award является ежегодной премией в области видеоигр. Впервые её провели в 2004 году.

