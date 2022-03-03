Омск, 15 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Омске вынесен приговор 18-летнему местному жителю, избившему до смерти знакомую женщину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области, преступление было совершено в январе 2022 года.

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Ранее судимый за грабёж, угон автомобиля и кражу молодой человек в тот вечер распивал спиртное в компании своего знакомого и подругой матери последнего в общежитии. В какой-то момент женщина попыталась выгнать фигуранты из комнаты.

«В ответ на это несовершеннолетний нанёс ей несколько ударов кулаком по голове, затем вытащил её в коридор общежития и там нанёс ещё несколько ударов кулаками по голове и телу, затем ушёл домой», — отметили в ведомстве.

Потерпевшая была госпитализирована, но спустя несколько дней скончалась в больнице. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

В итоге суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура также внесла представления в адрес уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по региону и территориального отдела полиции за ненадлежащую профилактическую работу.