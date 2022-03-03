Осло, 3 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Посол Кубы в Норвегии Майте Риверо Торрес и директор отдела министерства иностранных дел Норвегии по Латинской Америке и Карибскому бассейну Анне Квалсорен на встрече 3 марта обсудили планы по укреплению сотрудничества двух стран, передаёт Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о планах по развитию дипломатических, экономических и торговых связей, а также обсудили вопросы инвестиций и сотрудничества.

Дипломаты также подтвердили приверженность своих стран многостороннему расширению контактов и связей.