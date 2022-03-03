Таллин, , 19:08 — REGNUM В четверг, 3 марта, Таллинское общество Красного Креста Эстонии и добровольцы собрали 200 наборов гигиенических принадлежностей для поддержки детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщил коммуникационный отдел столичной мэрии.

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Днем при участии вице-мэра Таллина Бетины Бешкиной и членов правления Таллинского общества Красного Креста наборы были переданы в отделы социального обеспечения районных управ, которые затем распределят их среди нуждающихся.

«Таллинское общество Красного Креста Эстонии уже много лет поддерживает детей из малообеспеченных семей. Мы надеемся, что пожертвование поможет облегчить положение семей, которые не могут приобрести необходимые в повседневной жизни товары, в том числе элементарные средства гигиены», — сообщила Бешкина.

Она добавила, что наборы стали возможны благодаря пожертвованиям людей. Пожертвования собирались в специальных ящиках, установленных в сети магазинов Rimi. Акция поддержали эстонские производители косметики и гигиенических средств Orto AS и Mayeri Indrustries AS.