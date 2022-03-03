Москва, 3 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Россия отмечает сбалансированный и взвешенный подход Китая к украинской ситуации, заявила 3 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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При этом, отметила она, Пекин не стесняется указывать на истинную роль США в украинском кризисе.

«Китай — точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону занимать… Это одна из крупнейших мировых держав, которая проводит самостоятельную и сбалансированную внешнюю политику», — сказала Захарова.

По её словам, Китай лучше всех знает, как США «могут обострять в регионах, сопредельных с другими странами, обстановку».

«Призывы высокопоставленных чиновников США «занять сторону» в конфликтах, разжигаемых и активно спонсируемых самим Вашингтоном, — это классический приём англосаксонской дипломатии, которая веками руководствовалась принципом «разделяй и властвуй», — отметила Захарова.

«Очевидно, что Китай не ведётся на эти уловки. В отношениях с нашими китайскими друзьями мы в первую очередь исходим из обоюдного уважения, взаимного доверия и учёта ключевых интересов партнёров», — добавила официальный представитель МИД России.