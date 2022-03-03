Йошкар-Ола, , 19:06 — REGNUM В больницах Марий Эл сократили ещё 50 инфекционных коек, которые были подготовлены для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Койки Mos.ru

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В частности, по 20 мест сократили в Волжской центральной горбольнице и Звениговской ЦРБ, 10 мест — в Мари-Турекской ЦРБ.

По состоянию на 3 марта, в республике функционируют 500 коек инфекционного профиля в семи медицинских организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 марта лечение получают 270 пациентов, из них у 175 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 256 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 225 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.