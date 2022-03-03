Тамбов, , 19:06 — REGNUM Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что с крупными ритейлерами достигнута договоренность об ограничении торговых наценок на социально значимые товары.

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«Представленные в регионе торговые сети в соответствии с соглашением ограничили торговую наценку пятью процентами на социально значимые товары: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Такое же соглашение достигнуто с региональными и межрегиональными сетями. Все случаи необоснованного повышения цен будут расследованы», — заявил Максим Егоров.

Глава региона добавил, что граждане, заметившие необоснованный рост цен, могут сообщать об этом лично ему через социальные сети или на горячую линию областного управления Федеральной антимонопольной службы, сообщили 3 марта корреспонденту ИА REGNUM в управлении информполитики администрации Тамбовской области.

Напомним, что аналогичные меры принимаются и на федеральном уровне. Минсельхоз, Минпромторг и ФАС договорись о таком же соглашении с ведущими сетями, действующими на территории всей страны: ограничить торговую наценку на важнейшие продукты пятипроцентным барьером.