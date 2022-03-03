Таллин, , 19:04 — REGNUM Жителям Эстонии следует готовиться к еще большему повышению цен, которое и лежит в основе возросших показателей роста национальной экономики. Об этом эстонский экономист Петр Верницкий сообщил местному порталу stolitsa.ee.

Евро (сс) Huhu Uet

Комментируя прогноз Банка Эстонии о том, что следует ожидать замедления экономического роста из-за нехватки рабочей силы, роста цен и напряженности в отношениях с Россией, Верницкий добавил, что Эстонию ждет не снижения роста, а полноценный кризис.

«Тот экономический рост, который мы наблюдаем — это рост за счет инфляции и роста цен, как такого реального экономического роста мы не наблюдаем. Мы видим рост цен на энергоресурсы, проблемы с логистикой, крайне сложные взаимоотношения Запада с Россией, и, очевидно, первый удар будет нанесен экономике Эстонии», — заявил он.

Он призвал потребителей готовиться к еще большему росту цен: «Конечно, сейчас мы не можем прогнозировать, насколько стремительным будет этот рост, но мы уже сейчас находимся в состоянии экономического кризиса. И этот кризис будет развиваться и дальше».