Флорида, США, 3 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Компания SpaceX осуществила очередной запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту Земли 47 малых интернет-спутников, сообщает 3 марта пресс-служба компании.

Spacex.com SpaceX Starship

Старт ракеты был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

На сегодняшний день орбитальная группировка SpaceX насчитывает почти две тысячи космических аппаратов, каждый из которых весит порядка 290 кг. Компания намерена довести их численность до 12 тысяч.

Напомним, ранее глава SpаceX Илон Маск сообщил об открытии доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.