Бухарест, , 19:00 — REGNUM Национальное управление кибербезопасности Румынии (DNSC) раскрыло масштабную аферу по сбору средств для беженцев с Украины. Об этом 3 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Домье Оноре. Поймать мошенника

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Согласно официальной информации, неизвестные лица создали незарегистрированный фонд гуманитарной помощи, предложив переводить на его счета средства для граждан Украины, нашедших в Румынии временное убежище.

Отмечается, что мошенники действуют от имени Кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада. «Господин Авад не имеет никакого отношения к соответствующему «фонду», переводить деньги на указанные банковские реквизиты не следует», — говорится в заявлении DNSC.

Другой информации нет. По некоторым данным, в преступной схеме задействованы граждане третьих стран.

Напомним, в Румынию прибыло в общей сложности около 15 тысяч украинцев, спасающихся от усугубления общественно-политической ситуации на Украине.

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