Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Популярный американский рэп-исполнитель Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) выступил с критикой NFT. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 3 марта.

Tyler, the Creator Скриншот YouTube

По мнению музыканта, коллекционирование и продажа NFT-токенов является глупым занятием. Также рэпер отметил, что ни один из представленных примеров NFT не является предметом искусства.

Напомним, что Tyler, the Creator начал свою карьеру в 2007 году. В 2020 году получил «Грэмми» 2020 за лучший рэп-альбом.

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