Вашингтон, 3 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Популярный американский рэп-исполнитель Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) выступил с критикой NFT. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 3 марта.

Скриншот YouTube Tyler, the Creator

По мнению музыканта, коллекционирование и продажа NFT-токенов является глупым занятием. Также рэпер отметил, что ни один из представленных примеров NFT не является предметом искусства.

Напомним, что Tyler, the Creator начал свою карьеру в 2007 году. В 2020 году получил «Грэмми» 2020 за лучший рэп-альбом.