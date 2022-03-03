Американский рэпер раскритиковал NFT
Вашингтон, 3 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Популярный американский рэп-исполнитель Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) выступил с критикой NFT. Соответствующую информацию приводит HipHopDX 3 марта.
По мнению музыканта, коллекционирование и продажа NFT-токенов является глупым занятием. Также рэпер отметил, что ни один из представленных примеров NFT не является предметом искусства.
Напомним, что Tyler, the Creator начал свою карьеру в 2007 году. В 2020 году получил «Грэмми» 2020 за лучший рэп-альбом.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.