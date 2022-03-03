Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Президент США Джо Байден готовится объявить о новых санкциях против ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей, сообщает 3 марта Bloomberg.

Джозеф Байден Facebook.com/joebiden

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Соединённые Штаты могут «значительно» расширить санкционный список бизнесменов, против которых Европейский союз уже ввел санкции. Среди прочего Байден может объявить о запрете на поездки в США для фигурантов чёрного списка.

Напомним, 24 февраля правительство России заявило о том, что поможет обеспечить устойчивую работу попавшим под санкции Запада компаниям.

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