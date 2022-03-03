Вашингтон, 3 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готовится объявить о новых санкциях против ряда крупных российских бизнесменов и членов их семей, сообщает 3 марта Bloomberg.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Соединённые Штаты могут «значительно» расширить санкционный список бизнесменов, против которых Европейский союз уже ввел санкции. Среди прочего Байден может объявить о запрете на поездки в США для фигурантов чёрного списка.

Напомним, 24 февраля правительство России заявило о том, что поможет обеспечить устойчивую работу попавшим под санкции Запада компаниям.