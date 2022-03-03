Активисты #МыВместе доставили гумпомощь эвакуированным детям-сиротам
Москва, 3 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум.
Волонтеры молодежного корпуса #МыВместе доставили гуманитарную помощь детям-сиротам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В пункты временного размещения (ПВР) Ростовской области добровольцы во главе сзаместителем руководителя фракции «Единая Россия», координатором молодежной политики партии, руководителем «Молодёжки ОНФ» Игорем Кастюкевичем привезли продукты и сладости, а также обувь, одежду и игрушки.
Первую партию продовольствия добровольцы движения #МыВместе доставили в ПВР на базе гостиницы «Прибой» в Азове. Сюда привезли около 200 кг продовольствия. Среди продуктов — макароны, молоко, сок, печенье и сладости. В ближайшее время сюда привезут еще продуктовую помощь. Такие поставки будут осуществляться регулярно.
Сейчас в пункте временного размещения «Прибой» живут около 400 воспитанников из детских домов-интернатов народных республик. Это ребята в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Игорь Кастюкевич пообщался с сотрудниками и ребятами, узнал, какая помощь еще необходима.
Вторым пунктом, куда приехали добровольцы с гуманитарной помощью, стал ПВР «Казачок». Здесь находятся около ста жителей ЛНР и ДНР, из них — 32 ребенка. Во время беседы, жители рассказали Игорю Кастюкевичу, как проходила эвакуация и какая помощь сегодня им требуется.
Объезжая пункты временного размещения, добровольцы молодежного корпуса #МыВместе также собрали информацию, какая помощь сегодня необходима людям. Волонтеры составили списки с заявками для того, чтобы сформировать гуманитарную помощь и адресно доставить в ПВР, исходя из потребностей жителей.
В это время, на складе «Южный Хаб» в Батайске Ростовской области добровольцы #МыВместе продолжают формировать продуктовые наборы с гуманитарной помощью от партии «Единая Россия».
В ближайшие дни их доставят жителям Донбасса. Волонтеры работают посменно без выходных, даже в праздники. Например, сегодня участник команды «Молодёжки ОНФ» Антон Танокин отметил свой день рождения, разбирая гуманитарную помощь.