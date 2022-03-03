Москва, 3 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум.

Волонтеры молодежного корпуса #МыВместе доставили гуманитарную помощь детям-сиротам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В пункты временного размещения (ПВР) Ростовской области добровольцы во главе сзаместителем руководителя фракции «Единая Россия», координатором молодежной политики партии, руководителем «Молодёжки ОНФ» Игорем Кастюкевичем привезли продукты и сладости, а также обувь, одежду и игрушки.

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

Игорь Кастюкевич. «Сегодня мы работаем в Азовском районе Ростовской области. Объезжаем пункты временного размещения беженцев из Луганска и Донецка. Были в ПВР «Прибой», там дети из домов-интернатов ЛНР. Пообщались с ребятами и воспитателями — всем довольны, кормят отлично. Передали продукты, игрушки, одежду разную. Здесь погода часто меняется — вчера было холодно, сегодня идет дождь. Заезжали в ПВР «Казачок», пообщались с беженцами. У всех все в порядке, насколько это возможно. Понятно, что люди хотят домой. Обязательно устроим девочкам на 8 Марта сюрприз, потому что праздник должен присутствовать в душе каждого», — рассказалгорь Кастюкевич.

Первую партию продовольствия добровольцы движения #МыВместе доставили в ПВР на базе гостиницы «Прибой» в Азове. Сюда привезли около 200 кг продовольствия. Среди продуктов — макароны, молоко, сок, печенье и сладости. В ближайшее время сюда привезут еще продуктовую помощь. Такие поставки будут осуществляться регулярно.

Сейчас в пункте временного размещения «Прибой» живут около 400 воспитанников из детских домов-интернатов народных республик. Это ребята в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Игорь Кастюкевич пообщался с сотрудниками и ребятами, узнал, какая помощь еще необходима.

Вторым пунктом, куда приехали добровольцы с гуманитарной помощью, стал ПВР «Казачок». Здесь находятся около ста жителей ЛНР и ДНР, из них — 32 ребенка. Во время беседы, жители рассказали Игорю Кастюкевичу, как проходила эвакуация и какая помощь сегодня им требуется.

Елена Авакян. «Собрались за 20 минут и выехали. Быстро взяли самое необходимое — документы, какие-то вещи. Здесь нас приняли хорошо, все есть — от еды до гигиенических принадлежностей. Единственное, детям одежды не хватает. Когда приезжали, было холодно, а сейчас на улице становится теплее, в зимних вещах будет жарко», — поделилась жительница ЛДНР

Объезжая пункты временного размещения, добровольцы молодежного корпуса #МыВместе также собрали информацию, какая помощь сегодня необходима людям. Волонтеры составили списки с заявками для того, чтобы сформировать гуманитарную помощь и адресно доставить в ПВР, исходя из потребностей жителей.

В это время, на складе «Южный Хаб» в Батайске Ростовской области добровольцы #МыВместе продолжают формировать продуктовые наборы с гуманитарной помощью от партии «Единая Россия».

В ближайшие дни их доставят жителям Донбасса. Волонтеры работают посменно без выходных, даже в праздники. Например, сегодня участник команды «Молодёжки ОНФ» Антон Танокин отметил свой день рождения, разбирая гуманитарную помощь.