Йошкар-Ола, , 18:57 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 3 марта лечение получают 270 пациентов, из них у 175 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Неделей ранее, на стационарном лечении с симптомами COVID-19 находились 523, таким образом, в течение семи дней число инфекционных пациентов в республике сократилось на 48,3%.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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В том числе, у 256 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 225 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 45 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, десять человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 14 человек, выписан 51 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в Марий Эл выздоровели с начала пандемии 33 945 жителей республики, за последние сутки выписаны 379 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 140 случаев заражения коронавирусом, из них 109 — за последние сутки.

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