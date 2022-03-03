Париж, , 18:56 — REGNUM Ситуация на Украине может стать ещё хуже, заявил 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Многоликий Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 3 марта сообщает французский телеканал BFM.

По словам Макрона, он оценивает перспективы «пессимистично», так как Путин «настроен решительно».

«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что Путин ничего обнадеживающего не сказал, он был настроен решительно», — цитирует телеканал представителя администрации Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта состоялся третий по счету телефонный разговор Путина и Макрона после начала спецоперации на Украине.

Президент России напомнил о многолетнем геноциде народа Донбасса и заявил, что Россия «намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита».

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