Казань, 3 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В работе сотрудников отделов судебных приставов по Арскому и Атнинскому району выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает прокуратура Татарии.

Tatarstan.ru Служба судебных приставов

По данным надзорного ведомства, исполнительные производства в отношении 22 лиц, совершивших административные правонарушения, были возбуждены после трехдневного срока. В нескольких случаях производства возбуждались по истечении 1−2 месяцев со дня поступления исполнительного документа. Также приставы произвольно на свое усмотрение определяли организации, где должникам предстояло отбывать наказание в виде исправительных работ. При этом в данные организации постановления о возбуждении исполнительного производства не поступили.

Кроме того, двое должников были направлены на обязательные работы в другой муниципальный район. В отношении одного из нарушителей по одному и тому же факту возбудили два исполнительных производства. В январе один из приставов необоснованно прекратил одно исполнительное прозводство. На нескольких должников возлагалась незаконная обязанность издания приказа о приеме на работу.

По результатам проверки на 10 незаконных решений судебных приставов прокуратура принесла протесты. В адрес руководителя управления ФССП России по РТ внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии в 2021 году наибольшее число нарушений выявлено при проверке жалоб на действия судебных приставов-исполнителей (35%), о нарушениях в сфере ЖКХ (36%).

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