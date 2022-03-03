Брест, Белоруссия, , 18:50 — REGNUM Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Брестской области ближе к вечеру 3 марта. Российская делегация ждала украинскую со вчерашнего дня.

Беловежская пуща

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Предыдущая встреча состоялась 28 февраля в Гомельской области, которая также граничит с Украиной. Однако украинская делегация добиралась на переговорную площадку и в этот раз, и в предыдущий через Польшу.

МИД Белоруссии выступает организатором диалога. Стороны брали паузу для консультаций в Киеве и Москве. С уточнёнными позициями они прибыли в белорусскую часть Беловежской пущи (второй частью владеет Польша).

Напомним, целями спецоперации Вооружённых сил России, ДНР и ЛНР заявлены демилитаризация и денацификация Украины.