Каракас, 3 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Пятый съезд Объединенной социалистической партии Венесуэлы рассмотрит вопросы построения в Южной Америке собственной модели социализма, сообщил 3 марта президент страны Николас Мадуро.

Благо народа — закон социализма

«На высшем уровне мы начнем подготовку к новому этапу строительства и перехода к социализму 21-го века», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Президент добавил, что для этого необходима интеграция с народными силами, а также формирование нового руководства. В связи с этим он подчеркнул важность привлечения рабочего класса в работу «большого конгресса».

В качестве «конкретной программы действий» венесуэльский лидер выделил борьбу с коррупцией, преступностью и бюрократизацией.