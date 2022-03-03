Венесуэла намерена строить собственную модель «социализма 21-го века»
Каракас, 3 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Пятый съезд Объединенной социалистической партии Венесуэлы рассмотрит вопросы построения в Южной Америке собственной модели социализма, сообщил 3 марта президент страны Николас Мадуро.
Благо народа — закон социализма
«На высшем уровне мы начнем подготовку к новому этапу строительства и перехода к социализму 21-го века», — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Президент добавил, что для этого необходима интеграция с народными силами, а также формирование нового руководства. В связи с этим он подчеркнул важность привлечения рабочего класса в работу «большого конгресса».
В качестве «конкретной программы действий» венесуэльский лидер выделил борьбу с коррупцией, преступностью и бюрократизацией.