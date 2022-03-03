Бухарест, , 18:49 — REGNUM Примар (мэр) столицы Румынии Никушор Дан опроверг появившиеся накануне сообщения о предстоящей мобилизации резервистов в городе. Об этом 3 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Бухарест Ștefan Jurcă

«В настоящее время никаких сборов военнообязанных лиц ни в Бухаресте в частности, ни в стране в целом не предвидится, — резюмировал он. — Речь идет исключительно об обновлении системы кадрового учета муниципалитета».

По словам Дана, указанное мероприятие «никоим образом не связано с ситуацией на Украине».

Напомним, ранее в румынских социальных сетях была опубликована информация о якобы готовящемся призыве резервистов для защиты рубежей Румынии. При этом указанная информация касалась исключительно жителей Бухареста.

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