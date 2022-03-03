Йошкар-Ола, , 18:43 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 марта выздоровели с начала пандемии 33 945 жителей республики, за последние сутки выписаны 379 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 140 случаев заражения коронавирусом, из них 109 — за последние сутки. 1047 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне среди пациентов с коронавирусом в республике скончались шесть человек, за минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики.

За день в ковид-стационары госпитализировали 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта текущего года, в семи медицинских организациях Марий Эл развернуто 550 коек инфекционного профиля. В течение недели объем коечного фонда для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией сократился на 320 коек или более чем на 36%.

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