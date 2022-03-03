Венесуэльская нефть подорожала до $80 за баррель
Каракас, 3 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Венесуэльская нефть отреагировала на восточноевропейский кризис резким подорожанием. Об этом сообщает 3 марта новостное агентство Prensa Latina.
Lapatilla.com
Добыча нефти в Венесуэле
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Рост цен был спровоцирован трудностями в цепях поставок, а также введенными ОПЕК ограничениями на ежемесячную добычу. Если на конец января цена нефти Merey составляла $63, то к марту она поднялась до $80 за баррель.
Отраслевые аналитики отмечают, что больше всего на росте цен сказалась реакция России на санкции Запада. Мировые цены на нефть подскочили до $114 за баррель, а природный газ в Европе подорожал до рекордных значений.