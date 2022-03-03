Москва, 3 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Российские инфлюенсеры предлагают своим поклонникам подписываться на их страницы во «ВКонтакте» из-за замедления работы Instagram и сбоев в Telegram. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

VK.com Логотип «Вконтакте»

Одними из первых с предложением о переходе в российскую соцсеть стали телеведущая Ольга Бузова, певица Юлианна Караулова, комик Павел Воля и блогер Карина Кросс. «Мои хорошие, Вы помните, что у меня еще есть страничка ВКонтакте? Кому удобно, то давайте общаться там», — обратилась к подписчикам Бузова.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы мессенджера в России и на Украине. Однако позже решил не отключать его.