Буэнос-Айрес, , 18:39 — REGNUM Аргентина эвакуирует свое дипломатическое представительство из Киева, сообщает 3 марта телеканал TN со ссылкой на аргентинского министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро.

Аргентина

«Я распорядился эвакуировать посольство. Рано утром мы перевезли посла, ее дочь и консула, это последние из дипломатов, что ещё работали там», — цитирует слова главы МИД Аргентины телеканал.

Отмечается, что посольство будет закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации ВС России столица Украины блокируется, для эвакуации мирного населения создан гуманитарный коридор.

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