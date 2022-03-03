Нижний Новгород, 3 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4149 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 311 001 человек на утро 3 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 234 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлен 370 481 случай заражения коронавирусом, из них 3116 — за минувшие сутки. 11 141 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 12 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались девять жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4676 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 306 852 человека на утро 2 марта.