Москва, 3 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Как утверждает издание «Чемпионат», 29-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон является единственным футболистом, который планирует покинуть московский клуб.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

По информации источника, остальные легионеры «красно-синих» не намерены уходить из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА намерены разрешить иностранным футболистам, выступающим за российские клубы, разорвать их действующие контракты.

Магнуссон выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «красно-синих», по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.