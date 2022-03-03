Москва, , 18:32 — REGNUM Торговые сети «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка» добровольно ограничат свои наценки на ряд продовольственных товаров на уровне 5%. Об этом сообщает 3 марта Федеральная антимонопольная служба России.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточняется, наценки ограничены уже с сегодняшнего дня на четыре группы социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

«Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей», — отметили в антимонопольной службе.

Напомним, ранее о введении аналогичных ограничений на наценки уже объявили торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит».

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