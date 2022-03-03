Череповец, Вологодская область, , 18:32 — REGNUM В Череповце состоялось открытие завода по производству водогрейных газовых котлов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Завод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завод уникален тем, что здесь будут производить интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Это новый виток развития электроэнергетической отрасли страны. Основная доля материалов для производства — отечественная. Это позволит сократить сроки транспортировки товара и уменьшить внешнеэкономические риски. Уверен, продукция завода будет востребована не только на Вологодчине, но и за ее пределами», — написал глава региона.

Ожидается, что новый завод обеспечит регионы отечественным оборудованием для газификации промышленных, бытовых, социальных объектов. Ежегодно планируется производить 220 котлов мощностью от 75 кВт до 50 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине создали антисанкционный штаб.