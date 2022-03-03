Амстердам, , 18:40 — REGNUM Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем из-за несогласия с действиями России в отношении Украины, это следует из опубликованного 3 марта пресс-релиза на официальном сайте учреждения культуры Нидерландов.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Как говорится в сообщении, Эрмитаж Амстердама длительное время «дистанцировался от политических событий в путинской России». Музей пытался фокусироваться на художественных сокровищах и выстраивал отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге, однако, как утверждается, начатая военная операция России не позволяет Эрмитажу Амстердама сохранить отношения с петербургскими коллегами.

«Руководство, менеджеры и сотрудники Эрмитажа Амстердама разрывают связи с Эрмитажем Санкт-Петербурга, — следует из сообщения. — У Эрмитажа Амстердама нет другого выбора. Как и все остальные, мы надеемся на мир».

Добавим, что Эрмитаж Амстердама не исключает, что в будущем отношения между музеями будут восстановлены. А пока выставка «Русский авангард: Революция в искусстве», которая экспонируется в Амстердаме с января, закрыта для посетителей.

Напомним, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация Украины.