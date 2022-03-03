Барселона, Испания, 3 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Как сообщает издание El Chiringuito TV, руководство каталонской «Барселоны» предложило 24-летнему французскому фланговому нападающему Усману Дембеле новый контракт на 2,5 года, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Текущее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что новичок испанского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг убедил француза остаться в каталонском клубе.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в девяти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Дембеле, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.