Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) рассказал о своих новых композициях. Соответствующая информация появилась на странице артиста в Instagram 3 марта.

Trippie Redd Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/Canlr63PnR9/

По словам музыканта, в ближайшее время он планирует опубликовать несколько песен из микстейпа A Love Letter to You 5. Однако дата выхода полноценного релиза музыканта остаётся неизвестна.

Напомним, что Trippie Redd начал свою карьеру в 2014 году. В настоящее время дискография рэпера насчитывает четыре студийных альбома и ряд мини-альбомов.

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