Москва, 3 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 примет «Енисей» из Красноярска. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Артур Черный, Максим Ненахов, Наир Тикнизян, Марк Мамапаси, Алексис Бека Бека, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Вильсон Изидор, Рифат Жемалетиднов, Ян Кухта.

«Енисей»: Михаил Опарин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Херман Феррейра, Егор Иванов, Александр Канаплин, Олег Ланин Мангиян Бевеев, Александр Масловский, Александр Зотов, Андрей Окладников.

В последний раз «Локомотив» и «Енисей» играли между собой 28 апреля 2019 года в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2018/19. Тот матч завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 2:1 благодаря голу Джефферсона Фарфана.