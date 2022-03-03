Вологда, 3 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов вступился за российских котов, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-а военной операции на Украине.

Ленин и кот, 1922

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«Иногда, читая новости, не веришь своим глазам, потому что серьезные геополитические вопросы стараниями некоторых людей превращаются в фарс. К примеру, как всерьез отнестись к новости о том, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках, проводимых за пределами страны […] Кто-нибудь понимает, какое отношение кошки имеют к международной политике? И какой реакции на подобные ограничения ждут от россиян люди, придумавшие такие вот «санкции»? Пока они добились только того, что в социальных сетях стартовал флешмоб — люди «постят котиков», — написал в своем Telegram-канале мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области создали антисанкционный штаб.